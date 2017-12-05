Минтранс РФ запретил провозить через мост в Крым оружие, бомбы и вирусы

Москва, 5 декабря. Глава Минтранса Максим Соколов подписал приказ, на основании которого ввоз оружия через мост в Крым запрещен. Соответствующие меры также распространяются и на пневматику, взрывчатку, травматическое оружие.

С текстом документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

Так, на полуостров запрещается провозить взрывчатку, бомбы, признанные холодным оружием ножи, охотничьи и спортивные ножи, перцовые баллончики, боевое, служебное и гражданское оружие, а также опасные химические вещества и вирусы или бактерии.

При этом патроны к этим видам оружия также запрещены к ввозу. Кроме того, запрещается провозить и муляжи, которые могут быть применены в случае атак незаконного вмешательства.

Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма поддержит рекомендацию Госдумы России по введению запретительных мер в отношении допуска представителей СМИ-иноагентов в здание парламента полуострова.