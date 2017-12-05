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Россия
Минтранс РФ запретил провозить через мост в Крым оружие, бомбы и вирусы
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    Минтранс РФ запретил провозить через мост в Крым оружие, бомбы и вирусы

    16:35  5 Декабря 2017  /обновлено: 16:36  05 Декабря 2017
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    Минтранс РФ запретил провозить через мост в Крым оружие, бомбы и вирусы

    Москва, 5 декабря. Глава Минтранса Максим Соколов подписал приказ, на основании которого ввоз оружия через мост в Крым запрещен. Соответствующие меры также распространяются и на пневматику, взрывчатку, травматическое оружие. 

    С текстом документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации.

    Так, на полуостров запрещается провозить взрывчатку, бомбы, признанные холодным оружием ножи, охотничьи и спортивные ножи, перцовые баллончики, боевое, служебное и гражданское оружие, а также опасные химические вещества и вирусы или бактерии.

    При этом патроны к этим видам оружия также запрещены к ввозу. Кроме того, запрещается провозить и муляжи, которые могут быть применены в случае атак незаконного вмешательства.

    Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма поддержит рекомендацию Госдумы России по введению запретительных мер в отношении допуска представителей СМИ-иноагентов в здание парламента полуострова.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #крым #керченский мост #оружие
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