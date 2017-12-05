РФ продолжит ставить США вопросы о легитимности их присутствия в Сирии

Москва, 5 декабря. Россия продолжит ставить перед Соединенными Штатами вопрос о легитимности присутствия американских военнослужащих в Сирии, в том числе речь идет о левом береге Евфрата. Об этом сообщил во вторник заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что Вашингтон продолжает заявлять, что «американские силы могут остаться в Сирии для обеспечения функционирования неких нелегальных местных советов на левом берегу Евфрата, которые, насколько известно, не намерены подчиняться сирийским властям», передает «РИА Новости».

Рябков также напомнил, что официальный Дамаск не приглашал американских военных в тот регион.

«Мы ставили и будем ставить перед США эти вопросы», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Пентагон заявил, что основная заслуга в победе над боевиками принадлежит именно США, а не России.