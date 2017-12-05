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РФ продолжит ставить США вопросы о легитимности их присутствия в Сирии
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    РФ продолжит ставить США вопросы о легитимности их присутствия в Сирии

    16:23  5 Декабря 2017
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    РФ продолжит ставить США вопросы о легитимности их присутствия в Сирии

    Москва, 5 декабря. Россия продолжит ставить перед Соединенными Штатами вопрос о легитимности присутствия американских военнослужащих в Сирии, в том числе речь идет о левом береге Евфрата. Об этом сообщил во вторник заместитель главы МИД России Сергей Рябков. 

    Дипломат напомнил, что Вашингтон продолжает заявлять, что «американские силы могут остаться в Сирии для обеспечения функционирования неких нелегальных местных советов на левом берегу Евфрата, которые, насколько известно, не намерены подчиняться сирийским властям», передает «РИА Новости».

    РФ продолжит ставить США вопросы о легитимности их присутствия в Сирии

    Рябков также напомнил, что официальный Дамаск не приглашал американских военных в тот регион.

    «Мы ставили и будем ставить перед США эти вопросы», — подчеркнул он. 

    Напомним, ранее Пентагон заявил, что основная заслуга в победе над боевиками принадлежит именно США, а не России.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #сирия #дамаск #рябков #евфрат
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