СБУ займется расследованием дела о силовом освобождении Саакашвили в Киеве

Киев, 5 декабря. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело после того, как сторонники опального политика Михаила Саакашвили отбили его у силовиков. Расследованием займется Служба безопасности Украины.

О возбуждении дела по факту силового освобождения задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Надежда Максимец.

Она уточнила, что материалы переданы на расследование в СБУ.

Как сообщалось ранее, сегодня Саакашвили задержали на крыше дома на Костельной улице. На крыше он скрывался, пока в его квартире проводили обыски.

После задержания Саакашвили посадили в микроавтобус. Но сторонники бывшего губернатора Одесской области заблокировали машину и не дали ей отъехать от дома.