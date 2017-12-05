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СБУ займется расследованием дела о силовом освобождении Саакашвили в Киеве
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    СБУ займется расследованием дела о силовом освобождении Саакашвили в Киеве

    16:19  5 Декабря 2017
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    СБУ займется расследованием дела о силовом освобождении Саакашвили в Киеве

    Киев, 5 декабря. Прокуратура Киева возбудила уголовное дело после того, как сторонники опального политика Михаила Саакашвили отбили его у силовиков. Расследованием займется Служба безопасности Украины.

    О возбуждении дела по факту силового освобождения задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Надежда Максимец.

    Она уточнила, что материалы переданы на расследование в СБУ.

    Как сообщалось ранее, сегодня Саакашвили задержали на крыше дома на Костельной улице. На крыше он скрывался, пока в его квартире проводили обыски.

    После задержания Саакашвили посадили в микроавтобус. Но сторонники бывшего губернатора Одесской области заблокировали машину и не дали ей отъехать от дома. 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #саакашвили #сбу #дело #освобождение
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