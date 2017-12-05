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ВКС РФ получат модернизированный бомбардировщик Су-34 к 2020 году
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    ВКС РФ получат модернизированный бомбардировщик Су-34 к 2020 году

    16:32  5 Декабря 2017
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    ВКС РФ получат модернизированный бомбардировщик Су-34 к 2020 году

    Москва, 5 декабря. Фронтовой бомбардировщик Су-34 модернизируют с учетом боевого применения в Сирийской арабской республике.

    Военное ведомство России сообщило, что самолеты ВКС РФ Су-34 дорабатываются для установки новых и перспективных авиационных средств поражения и усовершенствованного радиоэлектронного оборудования.

    Специалисты оборонно-промышленного комплекса страны отметили, что уже сейчас проходят летные испытания, направленные на увеличение боевой эффективности бомбардировщика. Ранее сообщалось, что Су-34 показал высокие летные и боевые характеристики в ходе военной операции ВКС РФ в Сирии.

    ВКС РФ получат модернизированный бомбардировщик Су-34 к 2020 году

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #су-34 #бомбардировщик
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