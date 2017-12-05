ВКС РФ получат модернизированный бомбардировщик Су-34 к 2020 году

Москва, 5 декабря. Фронтовой бомбардировщик Су-34 модернизируют с учетом боевого применения в Сирийской арабской республике.

Военное ведомство России сообщило, что самолеты ВКС РФ Су-34 дорабатываются для установки новых и перспективных авиационных средств поражения и усовершенствованного радиоэлектронного оборудования.

Специалисты оборонно-промышленного комплекса страны отметили, что уже сейчас проходят летные испытания, направленные на увеличение боевой эффективности бомбардировщика. Ранее сообщалось, что Су-34 показал высокие летные и боевые характеристики в ходе военной операции ВКС РФ в Сирии.