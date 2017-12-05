Еврейские грабли: ракетная атака Израиля по Сирии отдаляет мир у его границ

Войска противовоздушной обороны Сирии в ночь на вторник отразили ракетную атаку Израиля. Согласно информации новостного портала «Сурия аль-Эн», целями израильских ракет была иранская военная база, расположенная в пригороде Дамаска. ПВО Сирии смогли перехватить три из шести запущенных ракет. Оставшиеся три, судя по всему, взорвались в западном пригороде Дамаска, Джамрае.

Длинная война

Сирия и Израиль находятся в состоянии продолжающегося военно-политического конфликта вот уже на протяжении 70 лет, если вести отсчет со времени первой Арабо-израильской войны 1948 года.

Основной камень преткновения во взаимоотношениях двух стран — это так и не решенный территориальный спор вокруг Голанских высот, которые с 1948 по 1967 год были частью сирийской провинции Кунейтра. В ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Голаны и в 1981 году в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой спорной территорией.

В настоящий момент Голанские высоты используются Израилем не только как буферная зона, но и как важный источник пресной воды для самого Израиля. Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день еврейское государство получает около трети своих водных ресурсов с Голанов, и потеря контроля над ними будет означать катастрофу для сельского хозяйства и части населения Израиля.

До Шестидневной войны Голанские высоты были густо заселены. По разным оценкам, на них проживало от 116 до 148 тысяч человек, в основном друзов и арабов-суннитов. После оккупации Израилем большая часть из них вынужденно стали беженцами. К моменту окончания Шестидневной войны около 7 тысяч человек оставались в нескольких небольших деревнях на севере Голанских высот.

К настоящему времени Израиль так и не решил вопрос с беженцами с Голан — их население составляет сейчас лишь 39 тысяч человек. Кроме того, ни Сирия, ни международное сообщество так и не признали суверенитет израильтян над высотами.

Ливанский фактор

Вторым фактором нестабильности во взаимоотношениях Сирии и Израиля является вопрос иранской экспансии на Ближнем Востоке и связанное с этим процессом усиление ливанской организации «Хезболла», являющейся союзником и клиентом Ирана в регионе.

Как это ни парадоксально, кроме Ирана в качестве «отца» будущей ливанской шиитской военизированной организации можно назвать и сам Израиль. Именно его вмешательство в 1982 году в гражданскую войну в Ливане оказалось катализатором для формирования радикальной шиитской оппозиции в стране, чем тут же воспользовался Иран.

Формальной целью Израиля во время агрессии против Ливана были базы Организации освобождения Палестины, однако в качестве «сопутствующего ущерба» тотальному разорению подверглась практически вся территорию Южного Ливана. Около 300 тысяч беженцев, которые стали невольными жертвами войны, оказались питательной средой для формирующихся структур «Хезболлы», которая уже в 1992 году оформилась в политическую партию.

Сегодня «Хезболла», считающаяся в Израиле, США и Канаде террористической организацией, в самом Ливане является легальной политической партией, контролирующей 12 мест в парламенте и имеющей двух министров в правительстве страны.

Кроме того, Иран поддерживает и военную организацию «Хезболлы», которая, по разным оценкам, составляет до 30 тысяч бойцов. После начала сирийского конфликта военные структуры «Хезболлы» были в значительной мере усилены за счет Ирана, который использует ливанцев как свою прокси-силу в Сирии. Учитывая резкую враждебность «Хезболлы» к еврейскому государству, она рассматривается Израилем как законная военная цель, где бы она ни находилась — и в Ливане, и в Сирии.

Впрочем, до сегодняшнего дня усилия Израиля в деле нейтрализации инфраструктуры «Хезболлы» были малоуспешны. Продолжающаяся война в Сирии и социально-экономическая нестабильность в Ливане по-прежнему создают неослабевающий поток рекрутов в военные и политические структуры «Хезболлы».

В целом, «Хезболла» представляет собой хорошо оснащенную мини-армию. На вооружении группировки состоит около тысячи установок РСЗО и более ста тысяч ракет к ним, ствольная артиллерия, противокорабельные ракеты и БПЛА. Правда, до последнего времени у «Хезболлы» отсутствовала бронетехника, что ограничивало возможности ее соединений на поле боя и низводило их до уровня легкой пехоты, которая нуждается в поддержке регулярной армии.

Противостояние Израиля и Ирана

Попыткой разрешить конфликт Израиля и Ирана и как-то сгладить остроту израильско-сирийских взаимоотношений явилось создание зон деэскалации, которое было объявлено в Астане в сентябре 2017 года. Россия, Турция и Иран выступили странами-гарантами соглашения, а сами зоны были развернуты в четырех регионах Сирии — в Восточной Гуте (пригород Дамаска), в некоторых районах на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и в частях соседних провинций (Латакия, Хама и Алеппо).

Ни провинция Кунейтра, ни соседняя с ней провинция Дераа, в которой также с 2011 года идут столкновения между оппозицией и правительственными войсками, в зоны деэскалации официально не попали. Тем не менее, фактически соглашение о временном прекращении огня было достигнуто и для юга Сирии, несмотря на негативную позицию Ирана по данному вопросу.

Это признал и сам Израиль — заместитель главы МИД Израиля Александр Бен-Цви недавно подтвердил, что наличие такой зоны деэскалации «частично» отражает интересы его государства в регионе. Ключевую роль в этом процессе сыграла Москва, которая смогла убедить Тегеран в необходимости деэскалации взрывоопасной ситуации вблизи границ Израиля.

Тем не менее, судя по всему, Тель-Авив так и не расстался с идеей нанесения точечных ударов по инфраструктуре Ирана и «Хезболлы», которая была широко развернута в Сирии за последние годы. 2 декабря сирийские ПВО уже отразили ракетный удар Израиля по одному из военных объектов возле Дамаска. По данным израильских СМИ, целью предыдущей атаки была иранская военная база.

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Нетрудно заметить, что в нынешней ситуации Израиль снова наступает на старые «еврейские грабли», которые в свое время обеспечили ему окончательно испорченные отношения с Сирией и с Ливаном и предопределили появление его нынешнего непримиримого врага, «Хезболлы». Попытка разгрома военной структуры Ирана и «Хезболлы» явно проводится негодными средствами, в то время как каждый следующий удар лишь отдаляет Израиль от решения своих насущных задач по обеспечению мира в регионе и спокойствия на границах еврейского государства.

Скорее всего, масштабных действий между Израилем, Ираном, Ливаном и Сирией в ближайшее время удастся избежать. Однако, судя по всему, удары израильских ВВС по сирийским объектам продолжатся. Со все большей вероятностью можно ожидать и ответных акций арабов по отношению к армии и населению Израиля.