Бывший король Румынии скончался в Швейцарии в возрасте 96 лет

Бухарест, 5 декабря. Бывший король Румынии Михай I скончался в своей швейцарской резиденции в возрасте 96 лет. Об этом сообщил Королевский дом Румынии.

Михай I являлся представителем династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов, он взошел на престол в 1940 году и царствовал в течение семи лет. Однако в 1947 году он был вынужден отречься от престола и затем эмигрировал в Швейцарию.

В последние годы здоровье Михая стало ухудшаться. Весной 2016 года он объявил о передаче полномочий главы королевского дома Румынии своей дочери — кронпринцессе Маргарите. В марте 2016 года у него было диагностировано онкологическое заболевание. В ноябре 2017 года королевская семья Румынии сообщила о резком ухудшении здоровья монарха, передает RT.