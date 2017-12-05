Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Вертолет Robinson разбился на Ставрополье, есть жертвы
Общество
Бывший король Румынии скончался в Швейцарии в возрасте 96 лет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бывший король Румынии скончался в Швейцарии в возрасте 96 лет

    16:06  5 Декабря 2017
    117

    Бывший король Румынии скончался в Швейцарии в возрасте 96 лет

    Бухарест, 5 декабря. Бывший король Румынии Михай I скончался в своей швейцарской резиденции в возрасте 96 лет. Об этом сообщил Королевский дом Румынии.

    Михай I являлся представителем династии Гогенцоллерн-Зигмарингенов, он взошел на престол в 1940 году и царствовал в течение семи лет. Однако в 1947 году он был вынужден отречься от престола и затем эмигрировал в Швейцарию.

    В последние годы здоровье Михая стало ухудшаться. Весной 2016 года он объявил о передаче полномочий главы королевского дома Румынии своей дочери — кронпринцессе Маргарите. В марте 2016 года у него было диагностировано онкологическое заболевание. В ноябре 2017 года королевская семья Румынии сообщила о резком ухудшении здоровья монарха, передает RT.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #румыния #швейцария #король
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть