Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: Путин утвердил закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов
Политика
Госсекретарь США объяснил, почему Украине нет смысла бороться за Донбасс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госсекретарь США объяснил, почему Украине нет смысла бороться за Донбасс

    16:08  5 Декабря 2017
    252

    Госсекретарь США объяснил, почему Украине нет смысла бороться за Донбасс

    Киев, 5 декабря. Стране, которая отказывается от борьбы с коррупцией, нет смысла бороться за территории, которые она называет своими, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Таким заявлением Тиллерсон прокомментировал конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратурой и СБУ.

    «Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело в Донбассе, если она теряет свою душу от коррупции», — отметил он.

    Госсекретарь США также отметил, что институты по борьбе с коррупцией должны получать от государства поддержку, финансирование и защиту.

    Слова Тиллерсона приводятся в официальном заявлении Госдепартамента США в ответ на аресты сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины. Как сообщалось ранее, американский Госдеп выразил обеспокоенность в связи с арестами должностных лиц и предупредил Киев, что в случае продолжения подобных действий он может лишиться международной поддержки.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #коррупция #тиллерсон
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть