Госсекретарь США объяснил, почему Украине нет смысла бороться за Донбасс

Киев, 5 декабря. Стране, которая отказывается от борьбы с коррупцией, нет смысла бороться за территории, которые она называет своими, считает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Таким заявлением Тиллерсон прокомментировал конфликт между Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратурой и СБУ.

«Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело в Донбассе, если она теряет свою душу от коррупции», — отметил он.

Госсекретарь США также отметил, что институты по борьбе с коррупцией должны получать от государства поддержку, финансирование и защиту.

Слова Тиллерсона приводятся в официальном заявлении Госдепартамента США в ответ на аресты сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины. Как сообщалось ранее, американский Госдеп выразил обеспокоенность в связи с арестами должностных лиц и предупредил Киев, что в случае продолжения подобных действий он может лишиться международной поддержки.