Порошенко испугался: украинские эксперты назвали причины задержания Саакашвили

Украинские политологи и журналисты, обсуждая в студии программы «Место встречи» на телеканале НТВ громкое задержание экс-губернатора Одесской области и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, назвали несколько причин случившегося.

Так, украинский политолог Вячеслав Ковтун заявил, что «вопрос Саакашвили назревал давно».

«В конце лета его лишили гражданства. Потом он незаконно прошел через границу. Все эти события в любой другой правовой стране вызвали бы быструю реакцию. Но ему давали какие-то отсрочки», — сказал эксперт.

«Правильно, но в минувшее воскресенье Саакашвили удалось собрать большое количество людей, и таких массовых митингов в Киеве в последнее время не было. Власть пошла в атаку на Саакашвили после того, как он худо-бедно продемонстрировал свою силу», — заметила ведущая программы Ольга Белова.

«Я не вижу никакого перелома. Не вижу народной массовой поддержки Саакашвили», — ответил украинец.

Но второй ведущей политического ток-шоу Борис Норкин возразил.

«Если бы не было никакого перелома, тогда можно было арестовать Михаила Саакашвили до начала этих митингов. Тогда не было бы этой древнегреческой трагедии или цирка», — сказал ведущий.

«Если вечером народ после работы, как говорят сторонники Саакашвили, массово выйдет на улицу и пойдет к администрации президента и Верховной раде, тогда мы сможем это обсуждать», — ответил Вячеслав Ковтун.

Президент украинской ассоциации «Будущее страны» Юрий Кот назвал арест Саакашвили следствием того, что «Порошенко пошел против своих ЦРУшных партнеров».

«Сложно сегодня, будучи в здравом уме, отрицать, что Украина находится под внешним управлением. Но за задержанием агента ЦРУ Саакашвили стоит Порошенко. И ЦРУ будет разбираться с ним, потому что Порошенко реально вышел из-под контроля, слетел с катушек», — считает украинский политолог.

«А Саакашвили получил карт-бланш — сидя под домашним арестом, создавать революцию», — отметила Ольга Белова.

Украинская журналистка Елена Бойко добавила, что президент Украины чего-то очень сильно испугался, и поэтому задержал Саакашвили, несмотря на «внешнее управление».