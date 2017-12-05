Старшеклассница умерла на уроке информатики в Башкирии

Уфа, 5 декабря. Обстоятельства смерти ученицы 11 класса, скончавшейся на уроке информатики в школе Нефтекамска, выясняют следователи.

По данным СУ СК РФ по Башкирии, школьница потеряла сознание на первом уроке в кабинете информатики и скончалась до приезда скорой. В ведомстве уточнили, что фельдшер школы оказала девочке первую медицинскую помощь и вызвала медиков.

«До приезда врачей ученица скончалась. Следствию известно, что она состояла на учете в поликлинике в связи с имевшимися заболеваниями», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На месте происшествия работают следователи. Причина смерти старшеклассницы будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.