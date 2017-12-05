Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Внедорожник влетел в фуру в Самарской области, есть жертвы
Происшествия
Старшеклассница умерла на уроке информатики в Башкирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Старшеклассница умерла на уроке информатики в Башкирии

    16:22  5 Декабря 2017
    40

    Старшеклассница умерла на уроке информатики в Башкирии

    Уфа, 5 декабря. Обстоятельства смерти ученицы 11 класса, скончавшейся на уроке информатики в школе Нефтекамска, выясняют следователи.

    По данным СУ СК РФ по Башкирии, школьница  потеряла сознание на первом уроке в кабинете информатики и скончалась до приезда скорой. В ведомстве уточнили, что фельдшер школы оказала девочке первую медицинскую помощь и вызвала медиков.

    «До приезда врачей ученица скончалась. Следствию известно, что она состояла на учете в поликлинике в связи с имевшимися заболеваниями», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    На месте происшествия работают следователи. Причина смерти старшеклассницы будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #башкирия #смерть #школа #ученица
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть