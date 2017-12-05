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Курды в Ираке начали реформирование ополчения пешмерга
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    Курды в Ираке начали реформирование ополчения пешмерга

    16:07  5 Декабря 2017
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    Курды в Ираке начали реформирование ополчения пешмерга

    Эрбиль, 5 декабря. Министерство пешмерга Регионального правительства Иракского Курдистана приступило к выполнению плана реформ курдского ополчения.

    План, состоящий из 35 рекомендаций, был подготовлен для властей Курдистана специалистами международной коалиции во главе с США. Он предполагает создать профессиональную и современную военную силу, которая будет способна защитить границы Иракского Курдистана.

    План разрабатывали военные советники Германии, Великобритании и США в тесном сотрудничестве с представителями министерства пешмерга. Документ был одобрен советом министров и главой Курдистана и назван дорожной картой для реструктуризации курдского ополчения.

    Курды в Ираке начали реформирование ополчения пешмерга

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #курды #ирак #пешмерга
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