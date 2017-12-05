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Украина
Саакашвили назвал обвинения прокуратуры Украины наглой ложью
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    Саакашвили назвал обвинения прокуратуры Украины наглой ложью

    16:14  5 Декабря 2017
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    Саакашвили назвал обвинения прокуратуры Украины наглой ложью

    Киев, 5 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого задержали в Киеве, назвал заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко «наглой ложью». Так политик прокомментировал заявление Луценко о намерениях Саакашвили захватить власть на Украине, а также о его связях с преступными организациями.

    «Заявление генерального прокурора – наглая ложь с целью дискредитации и всего протестного движения в Украине», — написал экс-глава Одесской области Украины на своей странице в Facebook.

    Опальный политик подчеркнул, что украинская власть фальсифицировала «доказательства», чтобы начать уголовное дело, как того хочет президент Украины Петр Порошенко. 

    В оппозиционной партии Саакашвили «Движение новых сил» также заявили, что украинская власть пытается сделать из бывшего грузинского лидера и «агента Кремля», чтобы арестовать его.

    Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Киеве во вторник. Сотрудники СБУ пришли домой к политику, после чего он забрался на крышу и угрожал броситься вниз. Впоследствии сторонникам арестованного удалось освободить Саакашвили. Для этого толпа агрессивно настроенных протестующих остановила автобус СБУ, оттеснила охрану и, выломав двери, вызволила Саакашвили. Оказавшись на свободе, политик первым делом призвал своих сторонников двигаться к зданию Верховной рады Украины.     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #киев #украина #арест #саакашвили #освобождение
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