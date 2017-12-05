Страна расползается: экс-секретарь СБУ сравнил Украину с гнилой тканью

Киев, 5 декабря. Властные институты расползаются на Украине, а взамен их ничего нового не появляется, заявил бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

Речинский прокомментировал задержание лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. По его словам, нападки на бывшего президента Грузии не спасут положение главы Украины Петра Порошенко.

«Проблема в том, что, даже если выяснится, что Саакашвили — российский агент, — констатировал он, — Порошенко это доверия не добавит».

Он также отметил, что нынешней власти люстрации не избежать, однако на данный момент на Украине ее нечем заменить. По его мнению, Украина подобна гнилой ткани, которая расползается в разные стороны.