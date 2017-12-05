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Страна расползается: экс-секретарь СБУ сравнил Украину с гнилой тканью
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    Страна расползается: экс-секретарь СБУ сравнил Украину с гнилой тканью

    16:16  5 Декабря 2017
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    Страна расползается: экс-секретарь СБУ сравнил Украину с гнилой тканью

    Киев, 5 декабря. Властные институты расползаются на Украине, а взамен их ничего нового не появляется, заявил бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

    Речинский прокомментировал задержание лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. По его словам, нападки на бывшего президента Грузии не спасут положение главы Украины Петра Порошенко.

    «Проблема в том, что, даже если выяснится, что Саакашвили — российский агент, — констатировал он, — Порошенко это доверия не добавит».

    Страна расползается: экс-секретарь СБУ сравнил Украину с гнилой тканью

    Он также отметил, что нынешней власти люстрации не избежать, однако на данный момент на Украине ее нечем заменить. По его мнению, Украина подобна гнилой ткани, которая расползается в разные стороны.

    «Странное ощущение, что страна расползается, словно гнилая ткань, — цитирует бывшего секретаря СБУ «Политнавигатор». — Точнее, расползаются властные институты. А политический слой, призванный создавать новые властные институты, взамен сгнивших — почему-то ничего не создает».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #порошенко #саакашвили #сбу
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