Уфолог с Урала обнаружил на видео летящий НЛО рядом с МКС

Екатеринбург, 5 декабря. Житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил странный космический объект во время изучения видеозаписи, сделанной одной из камер МКС. На кадрах можно заметить правильной формы сферу, которая довольно быстро движется относительно космической станции.

«Когда станция пролетала над Южной Америкой, на дальней орбите Земли появился шаровидной формы объект. Судя по всему, сделанный из металла, так как он сильно отражает лучи Солнца. Размеры его значительно больше размеров самой МКС», — отметил уфолог.

По словам сотрудника кафедры астрономии Института естественных наук и математики УрФУ Павла Скрипниченко, увиденный уральцем объект совсем не обязательно имеет инопланетное происхождение. Вероятнее всего это просто спутник или космический мусор, передает Ura.ru.