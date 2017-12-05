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Россия
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Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Корсики
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    Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Корсики

    16:04  5 Декабря 2017
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    Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Корсики

    Москва, 5 декабря. Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Бастия-Поретта на востоке французского острова Корсика. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

    По информации телеканала BFMTV, инцидент произошел во вторник, 5 декабря, на парковке аэропорта. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое.

    Есть данные, что с места происшествия в неизвестном направлении уехала машина. Сам аэропорт в данный момент эвакуирован.

    Автор: Дима Оленин
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    #стрельба #аэропорт
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