Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Корсики

Москва, 5 декабря. Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту Бастия-Поретта на востоке французского острова Корсика. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

По информации телеканала BFMTV, инцидент произошел во вторник, 5 декабря, на парковке аэропорта. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое.

Есть данные, что с места происшествия в неизвестном направлении уехала машина. Сам аэропорт в данный момент эвакуирован.