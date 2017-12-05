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Ирак: в Туз-Хурмату начались аресты сторонников независимости Курдистана
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    Ирак: в Туз-Хурмату начались аресты сторонников независимости Курдистана

    15:53  5 Декабря 2017
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    Ирак: в Туз-Хурмату начались аресты сторонников независимости Курдистана

    Туз-Хурмату, 5 декабря. В провинции Салах-ад-Дин начались аресты полицейских, участвовавших в референдуме о независимости Курдистана.

    Источники на севере Ирака сообщают, что 17 курдских полицейских были арестованы в Туз-Хурмату, еще 12 разыскиваются в провинции Салах-ад-Дин за участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана, который состоялся 25 сентября текущего года.

    Отмечается, что по решению багдадского суда полицейское управление провинции  выдало ордера на арест 29 курдских полицейских за участие в голосовании. Задержанные были обриты наголо и сейчас удерживаются в тюрьме Салах-ад-Дина. Ранее сообщалось о волне репрессий против курдских чиновников со стороны федеральных властей за поддержку независимости Курдистана.

    Ирак: в Туз-Хурмату начались аресты сторонников независимости Курдистана

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #аресты #туз-хурмату
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