Ирак: в Туз-Хурмату начались аресты сторонников независимости Курдистана

Туз-Хурмату, 5 декабря. В провинции Салах-ад-Дин начались аресты полицейских, участвовавших в референдуме о независимости Курдистана.

Источники на севере Ирака сообщают, что 17 курдских полицейских были арестованы в Туз-Хурмату, еще 12 разыскиваются в провинции Салах-ад-Дин за участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана, который состоялся 25 сентября текущего года.

Отмечается, что по решению багдадского суда полицейское управление провинции выдало ордера на арест 29 курдских полицейских за участие в голосовании. Задержанные были обриты наголо и сейчас удерживаются в тюрьме Салах-ад-Дина. Ранее сообщалось о волне репрессий против курдских чиновников со стороны федеральных властей за поддержку независимости Курдистана.