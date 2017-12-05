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Генпрокурор Украины надеется на скорое закрытие газеты «Вести»
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    Генпрокурор Украины надеется на скорое закрытие газеты «Вести»

    16:10  5 Декабря 2017
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    Генпрокурор Украины надеется на закрытие газеты «Вести» до конца 2017 года

    Киев, 5 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил надежду, что украинский медиахолдинг «Вести» может быть закрыт до конца 2017 года.

    «Действительно, мы движемся в отношении медиахолдинга «Вести». Я не могу в интересах следствия заявить, когда соответствующее решение вступит в силу, но надеюсь, что до Нового года украинцы не будет больше читать ватные и пророссийские издания», — заявил Луценко.

    Он также добавил, что дело в отношении медиахолдинга «Вестей» связано с тем, что среди собственников издания был украинский олигарх Сергей Курченко. По его словам, Курченко якобы является одним из спонсоров акций протеста, которые организовывает Михаил Саакашвили в Киеве. В связи с этим против Саакашвили возбуждено дело по подозрению в подготовке госпереворота на Украине

    Автор: Алексей Громов
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    #саакашвили #луценко #вести #курченко
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