Генпрокурор Украины надеется на скорое закрытие газеты «Вести»

Киев, 5 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выразил надежду, что украинский медиахолдинг «Вести» может быть закрыт до конца 2017 года.

«Действительно, мы движемся в отношении медиахолдинга «Вести». Я не могу в интересах следствия заявить, когда соответствующее решение вступит в силу, но надеюсь, что до Нового года украинцы не будет больше читать ватные и пророссийские издания», — заявил Луценко.

Он также добавил, что дело в отношении медиахолдинга «Вестей» связано с тем, что среди собственников издания был украинский олигарх Сергей Курченко. По его словам, Курченко якобы является одним из спонсоров акций протеста, которые организовывает Михаил Саакашвили в Киеве. В связи с этим против Саакашвили возбуждено дело по подозрению в подготовке госпереворота на Украине