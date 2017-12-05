Саакашвили перешел красную черту для Порошенко — политолог

Москва, 5 декабря. Украинский президент Петр Порошенко мог распорядиться относительно ограничения «уличной активности» экс-президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили после прошедшего в воскресенье марша за импичмент Порошенко. Таким мнением поделился политолог Михаил Погребинский.

По мнению эксперта, одиозный грузинский политик перешел все границы.

«Саакашвили перешел со своей воскресной акцией-демонстрацией, в которой приняли участие несколько тысяч людей, красную черту для президента, которого при одном упоминании фамилии Саакашвили бросает в дрожь от ненависти», — считает Погребинский.

Политолог также отметил, что, вероятно, Порошенко подумал, что экс-глава Грузии «не представляет для него (Порошенко — Прим.ред.) угрозу».

Эксперт добавил, что теперь решено ограничить участие экс-президента Грузии в акциях протеста с целью снизить его «уличную активность», передает «РИА Новости».

Напомним, во вторник, 5 декабря, в киевской квартире Саакашвили прошел обыск, сам опальный политик забрался на крышу дома и угрожал спрыгнуть вниз. Сотрудники полиции задержали Саакашвили и пытались увезти его на автомобиле, но сторонники экс-губернатора Одесской области смогли его освободить.