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Саакашвили перешел красную черту для Порошенко — политолог
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    Саакашвили перешел красную черту для Порошенко — политолог

    15:58  5 Декабря 2017
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    Саакашвили перешел красную черту для Порошенко — политолог

    Москва, 5 декабря. Украинский президент Петр Порошенко мог распорядиться относительно ограничения «уличной активности» экс-президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили после прошедшего в воскресенье марша за импичмент Порошенко. Таким мнением поделился политолог Михаил Погребинский. 

    По мнению эксперта, одиозный грузинский политик перешел все границы. 

    «Саакашвили перешел со своей воскресной акцией-демонстрацией, в которой приняли участие несколько тысяч людей, красную черту для президента, которого при одном упоминании фамилии Саакашвили бросает в дрожь от ненависти», — считает Погребинский. 

    Саакашвили перешел красную черту для Порошенко — политолог

    Политолог также отметил, что, вероятно, Порошенко подумал, что экс-глава Грузии «не представляет для него (Порошенко — Прим.ред.) угрозу». 

    Эксперт добавил, что теперь решено ограничить участие экс-президента Грузии в акциях протеста с целью снизить его «уличную активность», передает «РИА Новости»

    Саакашвили перешел красную черту для Порошенко — политолог

    Напомним, во вторник, 5 декабря, в киевской квартире Саакашвили прошел обыск, сам опальный политик забрался на крышу дома и угрожал спрыгнуть вниз. Сотрудники полиции задержали Саакашвили и пытались увезти его на автомобиле, но сторонники экс-губернатора Одесской области смогли его освободить. 

    Автор: Дана Балан
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    #украина #порошенко #саакашвили #импичмент
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