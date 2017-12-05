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Сторонники Саакашвили строят баррикады в центре Киева
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    Сторонники Саакашвили строят баррикады в центре Киева

    15:41  5 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили строят баррикады в центре Киева

    Киев, 5 декабря. Сторонники бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили начали разбирать брусчатку на Трехсвятительской улице в Киеве.

    По информации издания «УНИАН», там уже собралась небольшая баррикада. Отмечается также, что активисты разбирают мостовую на улице Костельной.

    Сторонники Саакашвили складывают шины, ветки и мусорные баки, чтобы перекрыть движение на участках.

    В данный момент сотрудники СБУ продолжают оттеснять толпу от автомобиля с задержанным Михаилом Саакашвили. Сам политик спокойно наблюдает за протестами из салона машины.

    По информации ТАСС, сторонники бывшего президента Грузии также готовятся к противостоянию с властями Украины. У здания Верховной рады в Киеве устанавливаются деревянные ежи, а также огромные растяжки с лозунгом «Украина без олигархов», раскладываются автомобильные шины.

    Ранее сообщалось, что Луценко обвинил Саакашвили в намерении организовать госпереворот на Украине. По словам генпрокурора Украины, деятельность команды Саакашвили финансировали представители Виктора Януковича. Основной же целью организованных экс-президентом Грузии митингов был госпереворот на Украине, заявил Луценко. 

     

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #саакашвили
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