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Адвокат Саакашвили заявил о смене стратегии защиты
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    Адвокат Саакашвили заявил о смене стратегии защиты

    15:39  5 Декабря 2017
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    Адвокат Саакашвили заявил о смене стратегии защиты

    Киев, 5 декабря. Адвокат лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил о намерении встретиться с политиком и изменить стратегию защиты.

    Адвокат политика заявил о смене стратегии его защиты.

    «Я сейчас собираюсь к Верховной раде, чтобы встретиться с Саакашвили, и дальше мы будем решать, каким образом нам уже оперативно менять стратегию защиты, — констатировал защитник бывшего губернатора Одесской области в эфире телеканала NewsOne. — Группа адвокатов постоянно работает».

    Чернолуцкий добавил, что кроме Саакашвили во вторник, 5 декабря, были задержаны еще пять-семь человек. Он обратил внимание, что им также пытаются предоставить необходимую правовую помощь.

    Адвокат Саакашвили заявил о смене стратегии защиты

    Ранее в СБУ сообщили, что Саакашвили был задержан по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #саакашвили #адвокат #стратегия
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