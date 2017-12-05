Адвокат Саакашвили заявил о смене стратегии защиты

Киев, 5 декабря. Адвокат лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил о намерении встретиться с политиком и изменить стратегию защиты.

Адвокат политика заявил о смене стратегии его защиты.

«Я сейчас собираюсь к Верховной раде, чтобы встретиться с Саакашвили, и дальше мы будем решать, каким образом нам уже оперативно менять стратегию защиты, — констатировал защитник бывшего губернатора Одесской области в эфире телеканала NewsOne. — Группа адвокатов постоянно работает».

Чернолуцкий добавил, что кроме Саакашвили во вторник, 5 декабря, были задержаны еще пять-семь человек. Он обратил внимание, что им также пытаются предоставить необходимую правовую помощь.

Ранее в СБУ сообщили, что Саакашвили был задержан по подозрению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии преступной деятельности».