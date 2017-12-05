Видео освобождения Саакашвили из автобуса силовиков появилось в Сети

Киев, 5 декабря. Видео освобождения Михаила Саакашвили из микроавтобуса силовиков появилось в Сети. На кадрах можно видеть, как машину окружают сторонники опального политика, на лицах некоторых из них маски.

После освобождения отбитый Саакашвили машет рукой, на которой пристегнут наручник. После в окружении толпы его повел в костел.

В эти минуты протестующие движутся в сторону Рады, где Саакашвили намерен требовать импичмента для действующего лидера страны Петра Порошенко.