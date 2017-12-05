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Видео освобождения Саакашвили из автобуса силовиков появилось в Сети
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    Видео освобождения Саакашвили из автобуса силовиков появилось в Сети

    15:38  5 Декабря 2017
    709

    Видео освобождения Саакашвили из автобуса силовиков появилось в Сети

    Киев, 5 декабря. Видео освобождения Михаила Саакашвили из микроавтобуса силовиков появилось в Сети. На кадрах можно видеть, как машину окружают сторонники опального политика, на лицах некоторых из них маски. 

    После освобождения отбитый Саакашвили машет рукой, на которой пристегнут наручник. После в окружении толпы его повел в костел. 

    В эти минуты протестующие движутся в сторону Рады, где Саакашвили намерен требовать импичмента для действующего лидера страны Петра Порошенко.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #саакашвили #освобождение
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