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Ирак выделит 80 миллионов долларов на вооружение «Хашд аш-Шааби»
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    Ирак выделит 80 миллионов долларов на вооружение «Хашд аш-Шааби»

    15:41  5 Декабря 2017
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    Ирак выделит 80 миллионов долларов на вооружение «Хашд аш-Шааби»

    Багдад, 5 декабря. Власти Ирака разрешили министерству финансов взять займы у международных банков для вооружения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

    Информационный портал Al Maalomah  сообщил со ссылкой на источник в финансовом комитете иракского парламента, что власти Багдада одобрили выделение 80 миллионов долларов на вооружение шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), такая же сумма полагается на снабжение оружием антитеррористических служб страны.

    С 2016 года шиитское ополчение официально входит в состав Вооруженных сил Ирака и сражается против боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), однако это решение иракских властей не устраивает Пентагон, который неоднократно требовал от Багдада вывести «Хашд аш-Шааби» с территории Ирака.

    Ирак выделит 80 миллионов долларов на вооружение «Хашд аш-Шааби»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #ирак #багдад #хашд аш-шааби
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