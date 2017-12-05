Ирак выделит 80 миллионов долларов на вооружение «Хашд аш-Шааби»

Багдад, 5 декабря. Власти Ирака разрешили министерству финансов взять займы у международных банков для вооружения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Информационный портал Al Maalomah сообщил со ссылкой на источник в финансовом комитете иракского парламента, что власти Багдада одобрили выделение 80 миллионов долларов на вооружение шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), такая же сумма полагается на снабжение оружием антитеррористических служб страны.

С 2016 года шиитское ополчение официально входит в состав Вооруженных сил Ирака и сражается против боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), однако это решение иракских властей не устраивает Пентагон, который неоднократно требовал от Багдада вывести «Хашд аш-Шааби» с территории Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.