Москва, 5 декабря. Министерство обороны США заявило, что главная заслуга в победе над боевиками принадлежит именно Соединенным Штатам, а не России.

По словам представителя Пентагона Эрика Пэхона, армия Сирии и ВКС РФ «осуществили лишь небольшую часть операции против боевиков», передает РИА Новости.

Заявление Пэхона является традиционной попыткой американцев приписать заслуги себе, считает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян. Он утверждает, что Вашингтон на деле не только не внес свой вклад в разгром боевиков, а прилагал все усилия, чтобы их защитить, финансируя и вооружая террористов.