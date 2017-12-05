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США всегда переписывают победу на себя — эксперт о заявлении Пентагона по Сирии
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    США всегда переписывают победу на себя — эксперт о заявлении Пентагона по Сирии

    15:29  5 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  05 Декабря 2017
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    США всегда переписывают победу на себя — эксперт о заявлении Пентагона по Сирии

    Москва, 5 декабря. Министерство обороны США заявило, что главная заслуга в победе над боевиками принадлежит именно Соединенным Штатам, а не России.

    По словам представителя Пентагона Эрика Пэхона, армия Сирии и ВКС РФ «осуществили лишь небольшую часть операции против боевиков», передает РИА Новости.

    США всегда переписывают победу на себя — эксперт о заявлении Пентагона по Сирии

    Заявление Пэхона является традиционной попыткой американцев приписать заслуги себе, считает  ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян. Он утверждает, что Вашингтон на деле не только не внес свой вклад в разгром боевиков, а прилагал все усилия, чтобы их защитить, финансируя и вооружая террористов.

    «США всегда в итоге переписывают победу на себя. Всю работу сделали сирийская армия, российские ВКС, иранские силы. Однако все «сливки» хотят собрать США, которые мало того, что не смогли бороться с террористами, а еще и вооружали их, финансировали», — заявил Степанян в эфире радио Sputnik.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #сирия
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