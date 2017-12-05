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Путин предложил паралимпийцу Мошкину вместе покататься на лыжах в Сочи
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    Путин предложил паралимпийцу Мошкину вместе покататься на лыжах в Сочи

    15:27  5 Декабря 2017
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    Путин предложил паралимпийцу Мошкину вместе покататься на лыжах в Сочи

    Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы покататься на лыжах в Сочи вместе двукратным чемпионом зимних Паралимпийских игр Алексеем Мошкиным, если позволит график. Об этом глава государства заявил на встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ.

    В ходе встречи Алексей Мошкин рассказал президенту о планах провести мастер-класс по горнолыжному спорту для людей с ограничениями по здоровью.

    «Вы в Сочи где катаетесь?» — спросил его Путин. Мошкин перечислил несколько трасс, в том числе «Горки Город» и «Роза Хутор». «Покатался везде. С удовольствием составлю вам компанию на склоне», — обратился спортсмен к президенту.

    «Я как раз и хотел вам это предложить. Если график позволит, мы с вами сделаем это обязательно», — ответил Путин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что граждане РФ с ограничениями по здоровью должны быть обеспечены всеми возможностями для участия в выборах и голосовании.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сочи #мошкин
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