Путин предложил паралимпийцу Мошкину вместе покататься на лыжах в Сочи

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы покататься на лыжах в Сочи вместе двукратным чемпионом зимних Паралимпийских игр Алексеем Мошкиным, если позволит график. Об этом глава государства заявил на встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ.

В ходе встречи Алексей Мошкин рассказал президенту о планах провести мастер-класс по горнолыжному спорту для людей с ограничениями по здоровью.

«Вы в Сочи где катаетесь?» — спросил его Путин. Мошкин перечислил несколько трасс, в том числе «Горки Город» и «Роза Хутор». «Покатался везде. С удовольствием составлю вам компанию на склоне», — обратился спортсмен к президенту.

«Я как раз и хотел вам это предложить. Если график позволит, мы с вами сделаем это обязательно», — ответил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что граждане РФ с ограничениями по здоровью должны быть обеспечены всеми возможностями для участия в выборах и голосовании.