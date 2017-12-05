Сирия сегодня: США присвоили заслуги ВКС РФ и САА в САР, Дамаск отразил ракетную атаку Израиля

Сирия, 5 декабря. В военном ведомстве США заявили, что ВКС РФ и армия САР осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ1» (запрещенная в России группировка — прим. ред.). Сирия отразила ракетную атаку Израиля. Число погибших во время теракта в Хомсе увеличилось до восьми человек. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

США присвоили заслуги ВКС РФ и армии Сирии

Представители военного ведомства США заявили, что российская ударная авиация и сирийские правительственные силы осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ». При этом представитель Пентагона Эрик Пэхон приписал успехи в САР усилиям международной коалиции под руководством США.

Кроме того, он не стал комментировать сообщение Минобороны РФ о скором освобождении от радикальных исламистов территории ближневосточной страны к востоку от реки Евфрат.

«Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ», — нагло заявили в Пентагоне.

Примечательно, Пэхон также отметил, что международная коалиция продолжит военные операции на территории Сирийской Арабской Республики до полного разгрома террористов. Представители России уже осудили поведение американской стороны. Так, российский сенатор Франц Клинцевич посоветовал Пэхону «полистать учебник по элементарной логике».

«Сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска», — напомнил он американскому командованию.

Он также отметил, что практически всю территорию Сирии освободили от ИГ правительственные войска при поддержке российских ВКС.

Дамаск отбил ракетную атаку Израиля

Сирийские военнослужащие сумели отбить ракетную атаку Израиля, целью которой был Центр научных исследований на западе Дамаска. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

По данным агентства, войскам САР удалось уничтожить три из шести ракет. Это не первый подобный инцидент за последнее время. Второго декабря ПВО Сирии также успешно сбили ракеты, запущенные со стороны Израиля. Тогда израильские военные выпустили по соседям несколько ракет «земля-земля», однако сирийские ПВО перехватили и отразили атаку. В сообщении инцидент называется «неприкрытым нападением».

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщения об ударе комментировать отказались.

Теракт в Хомсе

Число погибших в результате подрыва заминированного автобуса в Хомсе возросло до восьми человек. При этом 16 мирных жителей получили серьезные осколочные ранения.

Ранее стало известно, что начиненный взрывчаткой автобус был подорван на улице аль-Ахрам в центре города. В настоящее время на месте теракта работают все силовые структуры города, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

1 Организация запрещена на территории РФ.