Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Выборы-2018: Путин утвердил закон о видеонаблюдении за подсчетом голосов
Общество
Путин пообещал посмотреть фильм о паралимпийцах «Со дна вершины»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин пообещал посмотреть фильм о паралимпийцах «Со дна вершины»

    15:18  5 Декабря 2017
    59

    Путин пообещал посмотреть фильм о паралимпийцах «Со дна вершины»

    Москва, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал сопродюсеру картины «Со дна вершины» Руслану Витрянюку ознакомиться с этим фильмом. 

    «Мы с вами посмотрим этот фильм с удовольствием, как часто это делают в Кремле», — сказал Путин.

    Производство кинокартины было частично поддержано государством, но Витрянюк попросил президента также поддержать фильм в прокате. Премьера состоится в преддверии Паралимпиады, передает РИА Новости.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы паралимпийцев на международном уровне. 

    Напомним, 20 октября министр спорта России Павел Колобков рассказал, примут ли российские спортсмены-паралимпийцы участие в Играх 2018 года в Пхенчхане.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #паралимпийцы #кинематограф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть