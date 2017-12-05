Путин пообещал посмотреть фильм о паралимпийцах «Со дна вершины»

Москва, 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал сопродюсеру картины «Со дна вершины» Руслану Витрянюку ознакомиться с этим фильмом.

«Мы с вами посмотрим этот фильм с удовольствием, как часто это делают в Кремле», — сказал Путин.

Производство кинокартины было частично поддержано государством, но Витрянюк попросил президента также поддержать фильм в прокате. Премьера состоится в преддверии Паралимпиады, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы паралимпийцев на международном уровне.

Напомним, 20 октября министр спорта России Павел Колобков рассказал, примут ли российские спортсмены-паралимпийцы участие в Играх 2018 года в Пхенчхане.