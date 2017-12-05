Украинский политик сравнил арест Саакашвили с избиением студентов на Майдане в 2013 году

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сравнил арест экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили с избиением студентов на Майдане, которое произошло 30 ноября 2013 года.

Именно это событие стало знаковым для госпереворота на Украине в 2013-2014 годах: после столкновения с силовиками риторика митингующих резко ужесточилась, действовать они стали намного более решительно, что и привело к незаконной смене власти. Кроме того, имели место многочисленные провокации со стороны радикалов. События той ночи широко освещались во всех украинских СМИ. Как считают многие эксперты, полиция тогда не смогла правильно оценить ситуацию, что и привело в дальнейшем к кровопролитию.

Напомним, сторонники Саакашвили перешли к активным действиям и смогли вызволить его из автобуса, куда он был заключен правоохранителями.

«Я могу сказать, что события сегодняшнего дня сродни 30 ноября, когда, помните, детонатором событий на Майдане стало избиение [студентов]», — сказал бывший народный депутат.

«Все, что сейчас нужно Саакашвили для следующего витка, это некое насилие, которое украинское общество не примет. Смотрите, что уже говорит Тимошенко [Юлия, глава партии «Батькивщина»]: «Расправа, беззаконие», — согласился с Килинкаровым ведущий программы Артем Шейнин.

Освобожденный политик уже призвал граждан Украины выйти на Майдан.