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«Хезболла» защищает Ливан от внешней агрессии — шейх Касем
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    «Хезболла» защищает Ливан от внешней агрессии — шейх Касем

    15:23  5 Декабря 2017
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    «Хезболла» защищает Ливан от внешней агрессии — шейх Касем

    Бейрут, 5 декабря. Один из лидеров движения сопротивления шейх Наим Касем сообщил, что «Хезболла» стремится сохранить политическую стабильность в Ливане.

    Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» отметил, что движение считает очень важным защитить национальные интересы страны и завил, что бойцы сражаются с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России) в Ливане и за его границами. Однако те страны, которые скрытно поддерживают исламистов, называют «Хезболлу» террористической организацией и требуют от мирового сообщества борьбы с движением сопротивления.

    Вклад «Хезболлы» в защиту государства подчеркнул и президент Ливана Мишель Аун в ходе своего визита в Италию. Он отметил, что бойцы ливанского движения вернутся на родину сразу после победы над «Исламским государством».

    «Хезболла» защищает Ливан от внешней агрессии — шейх Касем

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #хезболла #ливан
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