Бейрут, 5 декабря. Один из лидеров движения сопротивления шейх Наим Касем сообщил, что «Хезболла» стремится сохранить политическую стабильность в Ливане.

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» отметил, что движение считает очень важным защитить национальные интересы страны и завил, что бойцы сражаются с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России) в Ливане и за его границами. Однако те страны, которые скрытно поддерживают исламистов, называют «Хезболлу» террористической организацией и требуют от мирового сообщества борьбы с движением сопротивления.

Вклад «Хезболлы» в защиту государства подчеркнул и президент Ливана Мишель Аун в ходе своего визита в Италию. Он отметил, что бойцы ливанского движения вернутся на родину сразу после победы над «Исламским государством».

1 Организация запрещена на территории РФ.