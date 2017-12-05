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Курды сообщили о 500 мелких землетрясениях на севере Ирака за последнее время
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    Курды сообщили о 500 мелких землетрясениях на севере Ирака за последнее время

    15:10  5 Декабря 2017
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    Курды сообщили о 500 мелких землетрясениях на севере Ирака за последнее время

    Эрбиль, 5 декабря. Начальник управления прогнозирования погоды и сейсмологии Курдистана Фазиль Ибрагим сообщил об увеличении числа мелких землетрясений в регионе.

    По словам сейсмолога с момента крупного землетрясения, произошедшего в Ираке и Иране, количество мелких подземных толчков значительно увеличилось. Их сила измерялась 2-3 баллами, землетрясения не причинили серьезных повреждений, жертв также не было.

    Ранее сообщалось, что в ноябре мощное землетрясение магнитудой в 7,3 балла произошло на территории Иракского Курдистана, Ирака и Ливана. Оно привело к гибели нескольких сотен человек, тысячи людей получили ранения.

    Курды сообщили о 500 мелких землетрясениях на севере Ирака за последнее время

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #землетрясение #курдистан
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