Курды сообщили о 500 мелких землетрясениях на севере Ирака за последнее время

Эрбиль, 5 декабря. Начальник управления прогнозирования погоды и сейсмологии Курдистана Фазиль Ибрагим сообщил об увеличении числа мелких землетрясений в регионе.

По словам сейсмолога с момента крупного землетрясения, произошедшего в Ираке и Иране, количество мелких подземных толчков значительно увеличилось. Их сила измерялась 2-3 баллами, землетрясения не причинили серьезных повреждений, жертв также не было.

Ранее сообщалось, что в ноябре мощное землетрясение магнитудой в 7,3 балла произошло на территории Иракского Курдистана, Ирака и Ливана. Оно привело к гибели нескольких сотен человек, тысячи людей получили ранения.