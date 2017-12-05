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У Порошенко заявили, что не станут вмешиваться в действия силовиков в отношении Саакашвили
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    У Порошенко заявили, что не станут вмешиваться в действия силовиков в отношении Саакашвили

    15:24  5 Декабря 2017
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    У Порошенко заявили, что не станут вмешиваться в действия силовиков в отношении Саакашвили

    Киев, 5 декабря. У президента Украины Петра Порошенко заявили, что не намерены вмешиваться в ситуацию вокруг задержания экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и предоставят силовикам разбираться с предъявленными Саакашвили обвинениями. 

    «Президент не может вмешиваться ни в один из вопросов силовых органов, — объявила официальный представитель Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. — Президент находится над ситуацией, он является гарантом конституции и соблюдения прав, поэтому все будет зависеть от того, насколько качественно будут представлены обвинения».

    У Порошенко заявили, что не станут вмешиваться в действия силовиков в отношении Саакашвили

    Представитель президента Украины подчеркнула, что президент сознательно не будет обсуждать ситуацию с задержанием Саакашвили с Радой или представителями силовых структур, чтобы «не проявлять никакой заинтересованности».

    «Если эта оппозиция финансируется деньгами преступной группировки… или такие протестные движения финансируются страной-агрессором и действуют против Украины, такие действия должны иметь серьезную уголовную оценку», — объявила Луценко.

    Напомним, сторонники Саакашвили сумели оттеснить силовиков от автомобиля СБУ, куда посадили политика, после чего выломали двери микроавтобуса и освободили своего лидера. В настоящее время Саакашвили во главе с большим скоплением людей идет по Киеву под охраной боевиков «Руха новых сил». В толпе слышны крики «Банду геть!» и «Гройсман барыга!»

    Автор: Валентин Меликов
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    #порошенко #саакашвили
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