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Россия
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Политика
Госдума: РФ не будет платить взносы в Совет Европы, пока не участвует в ПАСЕ
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    Госдума: РФ не будет платить взносы в Совет Европы, пока не участвует в ПАСЕ

    15:58  5 Декабря 2017
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    В Госдуме рассказали, при каких условиях Россия вернется в ПАСЕ

    Москва, 5 декабря. Россия не будет платить взносы в Совет Европы до полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

    По его словам, Россия в течение двух лет платила членские взносы, не участвуя в работе парламентской ассамблеи, после чего было принято решение о приостановки выплаты взносов.

    «Пока мы не будем участвовать, соответственно, членские взносы платить не будем. И для России решения, которые будет принимать Парламентская ассамблея без участия нашей страны, тоже не будут иметь легитимной силы, что, безусловно, беспокоит наших европейских партнеров», — сказал Толстой в эфире телеканала «Россия 24».

    Напомним, Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.

    Автор: Алексей Громов
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