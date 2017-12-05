Госдума: РФ не будет платить взносы в Совет Европы, пока не участвует в ПАСЕ

Москва, 5 декабря. Россия не будет платить взносы в Совет Европы до полного восстановления прав российской делегации в ПАСЕ. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, Россия в течение двух лет платила членские взносы, не участвуя в работе парламентской ассамблеи, после чего было принято решение о приостановки выплаты взносов.

«Пока мы не будем участвовать, соответственно, членские взносы платить не будем. И для России решения, которые будет принимать Парламентская ассамблея без участия нашей страны, тоже не будут иметь легитимной силы, что, безусловно, беспокоит наших европейских партнеров», — сказал Толстой в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, после того как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму.