СК РФ возбудил уголовное дело о хищении средств при закупке оборудования в МВД

Москва, 5 декабря. Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ возбудило уголовное дело по трем эпизодам хищения при осуществлении закупки оборудования в МВД России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Как сообщили в ведомстве, речь идет о приобретении специального криминалистического оборудования для нужд экспертных подразделений региональных отделений МВД по завышенной цене. Подозреваемых обвиняют в хищениях в особо крупном размере.

К уголовной ответственности привлекаются руководитель экспертно-криминалистического центра МВД России, а также его заместитель. По версии следствия, они занимались подготовкой и организацией заключения государственных контрактов по завышенной цене.

Стоимость закупаемого оборудования, считают в СК РФ, могла быть искусственно увеличена на 80 миллионов рублей. Компании, с которыми МВД заключало контракты, контролировались знакомым фигурантов уголовного дела.