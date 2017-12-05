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Общество
СК РФ возбудил уголовное дело о хищении средств при закупке оборудования в МВД
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    СК РФ возбудил уголовное дело о хищении средств при закупке оборудования в МВД

    15:19  5 Декабря 2017
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    СК РФ возбудил уголовное дело о хищении средств при закупке оборудования в МВД

    Москва, 5 декабря. Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ возбудило уголовное дело по трем эпизодам хищения при осуществлении закупки оборудования в МВД России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Следственного комитета РФ.

    Как сообщили в ведомстве, речь идет о приобретении специального криминалистического оборудования для нужд экспертных подразделений региональных отделений МВД по завышенной цене. Подозреваемых обвиняют в хищениях в особо крупном размере.  

    К уголовной ответственности привлекаются руководитель экспертно-криминалистического центра МВД России, а также его заместитель. По версии следствия, они занимались подготовкой и организацией заключения государственных контрактов по завышенной цене.

    Стоимость закупаемого оборудования, считают в СК РФ, могла быть искусственно увеличена на 80 миллионов рублей. Компании, с которыми МВД заключало контракты, контролировались знакомым фигурантов уголовного дела.       

    Автор: Федор Веснин
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