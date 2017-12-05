«Положу жизнь за свободу Украины»: освобожденный Саакашвили позвал всех на Майдан

Киев, 5 декабря. Отбитый у силовиков Михаил Саакашвили рассказал, как СБУ ненавидит Петра Порошенко и позвал всех украинцев на майдан.

«Я положу свою жизнь за свободу Украины и освобождение от барыг и олигархов. Я призываю выйти на улицу и собраться на Майдане, и начать процесс избавления от Порошенко и его банды», - заявил он.

Саакашвили призвал жителей Украины не дать «необразованным барыгам» управлять собой. Кроме того, экс-президент Грузии, которого сегодня украинские правоохранители стаскивали с крыши с мешком на голове, заявил, что полиция и СБУ не любят Порошенко.

«Я говорил с СБУшниками, они их не любят, полицейские их не любят. Всю дорогу СБУшники ругали Порошенко. Не надо боятся. Нас миллионы, мы сильные, мы очень сильные!», — сказал он.

По данным местных СМИ, сейчас Саакашвили, обернутый в украинский флаг, вместе со своими сторонниками направляется в сторону Рады. По словам опального политика, заявил, что направляется в парламент «требовать импичмента» Порошенко. Выдвинутые против него обвинения он назвал «наглой ложью».