Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды сообщили о 500 мелких землетрясениях на севере Ирака за последнее время
Украина
«Положу жизнь за свободу Украины»: освобожденный Саакашвили позвал всех на Майдан
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Положу жизнь за свободу Украины»: освобожденный Саакашвили позвал всех на Майдан

    15:06  5 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  05 Декабря 2017
    47

    «Положу жизнь за свободу Украины»: освобожденный Саакашвили позвал всех на Майдан

    Киев, 5 декабря. Отбитый у силовиков Михаил Саакашвили рассказал, как СБУ ненавидит Петра Порошенко и позвал всех украинцев на майдан.

    «Я положу свою жизнь за свободу Украины и освобождение от барыг и олигархов. Я призываю выйти на улицу и собраться на Майдане, и начать процесс избавления от Порошенко и его банды», - заявил он.

    Саакашвили призвал жителей Украины не дать «необразованным барыгам» управлять собой. Кроме того, экс-президент Грузии, которого сегодня украинские правоохранители стаскивали с крыши с мешком на голове, заявил, что полиция и СБУ не любят Порошенко.

    «Я говорил с СБУшниками, они их не любят, полицейские их не любят. Всю дорогу СБУшники ругали Порошенко. Не надо боятся. Нас миллионы, мы сильные, мы очень сильные!», — сказал он.

    По данным местных СМИ, сейчас Саакашвили, обернутый в украинский флаг, вместе со своими сторонниками направляется в сторону Рады. По словам опального политика, заявил, что направляется в парламент «требовать импичмента» Порошенко. Выдвинутые против него обвинения он назвал «наглой ложью».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #саакашвили #майдан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть