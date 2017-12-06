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Болельщиков «Манчестер Сити» перед игрой с «Шахтером» в Харькове предупредили об агрессии украинцев
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    Болельщиков «Манчестер Сити» перед игрой с «Шахтером» в Харькове предупредили об агрессии украинцев

    9:53  6 Декабря 2017
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    Лондон переживает за безопасность болельщиков «Манчестер Сити» в Харькове из-за агрессии украинцев

    Правительство Великобритании выпустило документ, в котором предупреждает британцев о возможной агрессии в их адрес со стороны украинских болельщиков в Харькове. С его текстом ознакомилась редакция Федерального агентства новостей.

    Напомним, 6 декабря в Харькове состоится матч между «Манчестер Сити» и донецким «Шахтером».

    «Большинство поездок на Украину безопасны, однако были зафиксированы насильственные случаи нападения на иностранных граждан, в том числе болельщиков, которые посещали Харьков, поэтому проявляйте особую осторожность», — говорится в документе.

    Власти Британии советуют болельщикам Соединенного Королевства «быть в курсе текущей политической ситуации, в частности, относительно напряженности между Украиной и Россией». В том числе английские болельщики должны «избегать любых действий», которые могли бы спровоцировать враждебную реакцию со стороны украинских фанатов.

    Жутко напуганы

    Напомним, в начале ноября полиция Харькова задержала 52 человек после того, как в один из пабов города ворвалась группа футбольных фанатов и устроила погром. Событие произошло в преддверии матча между донецким «Шахтером» и голландским «Фейеноордом».

    «Они ворвались, начали кричать что-то невразумительное, материться, кричать что-то вроде «Валите в свою Голландию!» — рассказали свидетели инцидента.

    Гражданам Нидерландов и сотрудникам паба пришлось укрыться от разъяренной толпы в подвале и вызвать полицейских и медиков.

    Ранее экс-главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что «пока футбольных хулиганов не накажут как следует, ничего не изменится».

    «Более того, уверен, что будет все хуже и хуже. На сегодняшний день я вижу только один выход из ситуации — возвращать на трибуны правоохранителей, выделять на это средства. Если человек провинился, он должен отвечать по закону. Ведь если обычный человек ударит своего оппонента, то за это будет нести ответственность — суды, штрафы, ограничения. Так должно быть и в случае с фанатами», — считает футбольный эксперт.

    По его словам, нужно применять уже сейчас крайние меры.

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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