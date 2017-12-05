Путин призвал сделать центры реабилитации инвалидов доступнее

Москва, 5 декабря. Центры реабилитации должны быть ближе к людям и доступнее, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ в Российской государственной специализированной академии искусств.

«Нужно центры реабилитации приближать к людям. Чем ближе, тем лучше. Это должно быть доступно для людей», — приводит слова главы государства РИА Новости.

Президент отметил, что о том, как сделать реабилитационные центры более доступными, должны в первую очередь думать правительство и власти регионов. Путин также добавил, что считает целесообразным создание федерального методического центра комплексной реабилитации инвалидов.

Напомним, визит Владимира Путина связан с программой «Доступная среда». Российская государственная специализированная академия искусств – единственный в мире ВУЗ творческой направленности для людей с ограниченными возможностями.