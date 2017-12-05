Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии и ВКС РФ завершают ликвидацию последнего анклава ИГ
Общество
Путин призвал сделать центры реабилитации инвалидов доступнее
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал сделать центры реабилитации инвалидов доступнее

    20:00  5 Декабря 2017
    159

    Путин призвал сделать центры реабилитации инвалидов доступнее

    Москва, 5 декабря. Центры реабилитации должны быть ближе к людям и доступнее, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ в Российской государственной специализированной академии искусств.

    «Нужно центры реабилитации приближать к людям. Чем ближе, тем лучше. Это должно быть доступно для людей», — приводит слова главы государства РИА Новости.

    Президент отметил, что о том, как сделать реабилитационные центры более доступными, должны в первую очередь думать правительство и власти регионов. Путин также добавил, что считает целесообразным создание федерального методического центра комплексной реабилитации инвалидов.

    Напомним, визит Владимира Путина связан с программой «Доступная среда». Российская государственная специализированная академия искусств – единственный в мире ВУЗ творческой направленности для людей с ограниченными возможностями.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #доступная среда
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть