Защитник «Челси» может переехать в Испанию

Мадрид, 5 декабря. Футбольный клуб «Реал» намерен приобрести защитника лондонского «Челси» и сборной Бразилии Давида Луиза. Об этом пишет издание RMC Sport.

По данным газеты, 30-летний бразилец может переехать в Испанию в зимнее трансферное окно.

В настоящее время Давид Луиз отстранен от игры за основу аристократов из-за конфликта с главным тренером команды Антонио Конте, сообщает «Свободная пресса».

По этой причине, утверждает издание, футболист хотел бы поскорее найти новый клуб.

Напомним, ранее стало известно, что сливочные активно интересуются форвардом немецкого «Лейпцига» Тимо Вернером.