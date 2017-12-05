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Россия
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Экс-глава НАТО назвал главное условие восстановления отношений с РФ
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    Экс-глава НАТО назвал главное условие восстановления отношений с РФ

    16:03  5 Декабря 2017
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    Экс-глава НАТО назвал главное условие восстановления отношения РФ и США

    Берлин, 5 декабря. Урегулирование конфликта в Донбассе является главным условием для восстановления отношений между Россией и Украиной. Об этом во вторник заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на Берлинском форуме.

    «У нас есть много общих интересов в сфере безопасности и экономики, но нужно сказать РФ, что путь улучшения отношений лежит через Киев. Нужно сказать России, что ей нужно изменить свое поведение, тогда мы можем нормализовать отношения», — отметил он.

    Расмуссен также подчеркнул, что добиться мира на Украине можно с помощью международной миротворческой миссии, которая будет распространяться «на всю территорию Украины», включая границу с Россией. По словам политика, 10 тыс. миротворцев с четко прописанным мандатом вполне могут обеспечить режим прекращения огня в Донбассе.

    Напомним, что с инициативой ввести на территорию Донбасса миротворцев ООН ранее выступил президент России Владимир Путин. Он предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения для защиты сотрудников ОБСЕ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #донбасс #нато #расмуссен
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