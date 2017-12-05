Экс-глава НАТО назвал главное условие восстановления отношений с РФ

Берлин, 5 декабря. Урегулирование конфликта в Донбассе является главным условием для восстановления отношений между Россией и Украиной. Об этом во вторник заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на Берлинском форуме.

«У нас есть много общих интересов в сфере безопасности и экономики, но нужно сказать РФ, что путь улучшения отношений лежит через Киев. Нужно сказать России, что ей нужно изменить свое поведение, тогда мы можем нормализовать отношения», — отметил он.

Расмуссен также подчеркнул, что добиться мира на Украине можно с помощью международной миротворческой миссии, которая будет распространяться «на всю территорию Украины», включая границу с Россией. По словам политика, 10 тыс. миротворцев с четко прописанным мандатом вполне могут обеспечить режим прекращения огня в Донбассе.

Напомним, что с инициативой ввести на территорию Донбасса миротворцев ООН ранее выступил президент России Владимир Путин. Он предложил разместить «голубые каски» на линии разграничения для защиты сотрудников ОБСЕ.