Крик о помощи: живодер из Брянской области держит в страхе жителей села

Брянск, 5 декабря. Жители поселка в Брянской области обратились в Сети с просьбой о помощи. По их словам, местный живодер держит в страхе весь населенный пункт.

Сообщение поступило из поселка Первомайского Брянской области. Житель по имени Александр, по словам местных жителей, не отличается адекватностью.

«Он ловит котят, кошек, отрезает им голову, варит их, мы не знаем ест он их или нет. Очевидцы видели, как он ходит с ножом по улице, провожает детей до туалета», — сообщили они в соцсети.

К посту о живодере в качестве доказательства они разместили видео, в котором открывают пакет, где находятся остатки мертвой кошки.

Они подчеркнули, что в течение двух лет неоднократно обращались за помощью в местные правоохранительные органы, мужчину забирали, однако он возвращался снова.

Как уточнили источники ФАН в местной администрации, они не имеют права ничего с ним сделать — ни посадить, ни отправить психиатрическую больницу — так как без его согласия это невозможно. За убийство животных ему полагается только штраф. Для принятия серьезных мер в отношении подозрительного гражданина необходимо, чтобы он совершил серьезный проступок.

Жители возмущены этим фактом.

«А может и будут ждать наши власти, пока человека убьет», — сообщают они в соцсетях.

«У всех соседей есть маленькие дети, и мы боимся за их жизнь и здоровье, да и все боятся за свою жизнь и здоровье, так как этот человек невменяемый и не известно, что в дальнейшем нас ждет», — заключают они.

Однако власти разводят руками: за неадекватное поведение при общении с окружающими задержать мужчину они не имеют права. Кроме того, по некоторым данным, у него есть справка о вменяемости.

Сам мужчина на контакт не идет. Он может долгое время стоять на одном месте, например, в зале местной почты. Если ему предложить помощь, он сразу «оживает» и уходит, что-то бормоча себе под нос.

По данным сельской администрации, жители несколько раз предлагали ему алкоголь — пытались задобрить. Земляк не отказывался, однако общения с ним все равно не получалось. Живодер игнорирует все попытки сельчан наладить отношения, а они продолжают жить в страхе, не зная, что от него ждать в следующий час.