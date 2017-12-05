Вокзалы городов-участников ЧМ-2018 оборудуют зарядными станциями для гаджетов

Москва, 5 декабря. Железнодорожные вокзалы городов-участников ЧМ-2018 оборудуют зарядками для гаджетов и информационными стойками, сообщил глава дирекции ж/д вокзалов РЖД Виталий Вотолевский.

Проект по оборудованию зарядными станциями городскую инфраструктуру стартовал в 2016 году. По словам представителя РЖД, станцими оборудуют все вокзалы, принимающие мундиаль.

«Это будет не только зарядная станция, но и многофункциональное устройство, позволяющее пассажиру связаться с нами», – пояснил Виталий Вотолевский.

Помощь в навигации по городу будут оказывать сотрудники компании, добавил спикер газеты «Вечерняя Москва». Напомним, что 11 российских городов принимают футбольный чемпионат.