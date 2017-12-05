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Общество
Вокзалы городов-участников ЧМ-2018 оборудуют зарядными станциями для гаджетов
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    Вокзалы городов-участников ЧМ-2018 оборудуют зарядными станциями для гаджетов

    16:34  5 Декабря 2017
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    Вокзалы городов-участников ЧМ-18 оборудуют зарядными станциями для гаджетов

    Москва, 5 декабря. Железнодорожные вокзалы городов-участников ЧМ-2018 оборудуют зарядками для гаджетов и информационными стойками, сообщил глава дирекции ж/д вокзалов РЖД Виталий Вотолевский. 

    Проект по оборудованию зарядными станциями городскую инфраструктуру стартовал в 2016 году. По словам представителя РЖД, станцими оборудуют все вокзалы, принимающие мундиаль.

    «Это будет не только зарядная станция, но и многофункциональное устройство, позволяющее пассажиру связаться с нами», – пояснил Виталий Вотолевский. 

    Помощь в навигации по городу будут оказывать сотрудники компании, добавил спикер газеты «Вечерняя Москва».  Напомним, что 11 российских городов принимают футбольный чемпионат. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #чм-2018
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