Меру пресечения для Саакашвили определят в среду – генпрокурор Украины

Киев, 5 декабря. Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения задержанного Михаила Саакашвили состоится в среду.

Луценко сообщил, что Саакашвили будет объявлено подозрение в сотрудничестве с преступными организациями. Прокуратура намерена ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте бывшего губернатора Одесской области, передает РИА Новости.

Генпрокурор добавил, что ему тяжело дается пресс-конференция в отношении Саакашвили, так как экс-президент Грузии был его товарищем по двум украинским «майданам».

«Враги не изменяют, изменяют всегда свои. Я как мог публично поддерживал законную позицию, которая защищала права Саакашвили, и когда он был гражданином [Украины] и когда он стал апатридом», — добавил Луценко.

Напомним, во вторник в квартире Саакашвили прошел обыск. Во время следственных мероприятий Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и угрожал, что спрыгнет вниз. Позже он был задержан.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что рейтинг Саакашвили способен поднять только прыжок с крыши.

Депутат Рады Юлия Тимошенко прокомментировала эту ситуацию, считая ее неприемлемой. Политик приравняла действия против Саакашвили к «политическому террору».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что подозревая экс-президента Грузии в попытке государственного переворота, Киев играет против самого себя.