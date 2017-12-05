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Общество
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Украина
Меру пресечения для Саакашвили определят в среду – генпрокурор Украины
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    Меру пресечения для Саакашвили определят в среду – генпрокурор Украины

    14:50  5 Декабря 2017
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    Меру пресечения для Саакашвили определят в среду – генпрокурор Украины

    Киев, 5 декабря. Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения задержанного Михаила Саакашвили состоится в среду.

    Луценко сообщил, что Саакашвили будет объявлено подозрение в сотрудничестве с преступными организациями. Прокуратура намерена ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте бывшего губернатора Одесской области, передает РИА Новости.

    Генпрокурор добавил, что ему тяжело дается пресс-конференция в отношении Саакашвили, так как экс-президент Грузии был его товарищем по двум украинским «майданам».

    «Враги не изменяют, изменяют всегда свои. Я как мог публично поддерживал законную позицию, которая защищала права Саакашвили, и когда он был гражданином [Украины] и когда он стал апатридом», — добавил Луценко.

    Напомним, во вторник в квартире Саакашвили прошел обыск. Во время следственных мероприятий Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и угрожал, что спрыгнет вниз. Позже он был задержан.

    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что рейтинг Саакашвили способен поднять только прыжок с крыши.

     

    Депутат Рады Юлия Тимошенко прокомментировала эту ситуацию, считая ее неприемлемой. Политик приравняла действия против Саакашвили к «политическому террору». 

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили «головной болью Украины».

    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что подозревая экс-президента Грузии в попытке государственного переворота, Киев играет против самого себя.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #суд #украина #саакашвили
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