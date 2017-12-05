Луценко рассказал, где нашли «злополучный» паспорт Саакашвили

Киев, 5 декабря. Украинский паспорт экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили, о пропаже которого политик заявил ранее, был обнаружен у его единомышленника. Об этом во вторник рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По словам главы ГПУ, в минувший понедельник в ходе обысков в помещениях, где жил Северион Дангадзе в украинской столице, найдено много важных для следствия материалов.

«В том числе был найден злополучный паспорт гражданина Украины Саакашвили, который, по его словам, находился или у президента Украины, или у главы МВД Украины», — сообщил Луценко на брифинге.

Напомним, ранее грузинский экс-лидер заявил, что его главный украинский документ украли при пересечении украинско-польской границы.

Затем он убеждал, что его паспорт находится у президента Украины Петра Порошенко.

В июле 2017 года Порошенко подписал указ о лишении гражданства Саакашвили.