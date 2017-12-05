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Общество
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Украина
В Раде рассказали, как «выманивать» молодежь из Донбасса
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    В Раде рассказали, как «выманивать» молодежь из Донбасса

    14:48  5 Декабря 2017
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    В Раде рассказали, как «выманивать» молодежь из Донбасса

    Киев, 5 декабря. Депутата Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук заявил, что гуманитарные программы Киева в Донбассе работают неэффективно.

    По его словам, все существующие гуманитарные программы Киева в Донбассе являются неэффективными, поэтому украинские власти должны активизировать подобные акции в прифронтовых районах Донбасса, что позволит завоевать доверие, проживающих там людей.

    Он также добавил, что немаловажной составляющей данного процесса должна стать работа по «выманиванию» молодежи из Донбасса.

    «Мы должны выманивать оттуда молодежь для поступления в украинские вузы. Это и создание им преференций. Нужно проводить информационно-разъяснительную работу. То есть давать им понять, что с дипломами «вузов ЛНР и ДНР» у них будет возможность, в лучшем случае, уехать в Россию», — заявил Тымчук.

    Стоит отметить, что с февраля 2017 года Луганская и Донецкая народные республики инициировали Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса, которая включает в себя оказание специализированной медицинской помощи, предоставление бесплатного школьного образования, регулярные социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам шахтерского труда, а также оказание гуманитарной помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #рада #тымчук
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