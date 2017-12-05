ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Хомсе

Хомс, 5 декабря. Главари «Исламского государства»1 взяли ответственность за взрыв, произошедший в Хомсе.

Заминированный автомобиль взорвался на перекрестке Аль-Нухза на улице Аль-Харам, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей из Сирии. Машина была взорвана около пассажирского автомобиля, в котором по некоторым данным находились сирийские военнослужащие.

По предварительной информации в результате теракта погибло не менее 7 человек, еще 8 получили ранения. Подконтрольное игиловцам медиа-агентство сообщило, что лидеры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) взял на себя ответственность за организацию теракта.

1 Организация запрещена на территории РФ.