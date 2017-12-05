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ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Хомсе
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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Хомсе

    15:00  5 Декабря 2017  /обновлено: 15:07  05 Декабря 2017
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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Хомсе

    Хомс, 5 декабря. Главари «Исламского государства»1 взяли ответственность за взрыв, произошедший в Хомсе.

    Заминированный автомобиль взорвался на перекрестке Аль-Нухза на улице Аль-Харам, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей из Сирии. Машина была взорвана около пассажирского автомобиля, в котором по некоторым данным находились сирийские военнослужащие.

    По предварительной информации в результате теракта погибло не менее 7 человек, еще 8 получили ранения. Подконтрольное игиловцам медиа-агентство сообщило, что лидеры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) взял на себя ответственность за организацию теракта.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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