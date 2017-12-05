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Общество
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Украина
Сторонники Саакашвили выломали дверь автобуса СБУ и освободили политика
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    Сторонники Саакашвили выломали дверь автобуса СБУ и освободили политика

    14:45  5 Декабря 2017  /обновлено: 14:57  05 Декабря 2017
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    Сторонники Саакашвили выломали дверь автобуса СБУ и освободили политика

    Киев, 5 декабря. Толпа сторонников арестованного сегодня украинского политика Михаила Саакашвили сумела освободить своего лидера - для этого людям пришлось оттеснить охрану, остановить движение автобуса СБУ, где находился политик, и выломать задние двери автобуса. 

    Напомним, сотрудники СБУ сегодня сняли Саакашвили с крыши арестовали по обвинению в финансировании антиправительственных организаций на Украине.

    «Протестующим удалось добраться авто с Саакашвили, они буквально выломали двери сзади микроавтобуса и достали его. Сейчас он находится у входа в Римско-католический костел Святого Александра в окружении протестующих. К нему пытаются подойти правоохранители, но им не удается», — сообщил источник украинского телеканала.

    Сторонники Саакашвили выломали дверь автобуса СБУ и освободили политика

    Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили предъявлено обвинение по статье 256 УК Украины, по которой ему грозит до пяти лет тюрьмы. По словам Луценко, уже арестованы двое его сообщников, у которых найдены документы о расходовании денег от украинского олигарха Сергея Курченко «на автобусы, телевидение, питание, подкуп различных лиц и тому подобное».

    Автор: Валентин Меликов
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    #саакашвили
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