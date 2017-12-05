Экс-депутат Рады о причинах ареста Саакашвили: Властью движет страх

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире программы «Время покажет» на Первом канале озвучил причины, которые, по его мнению, привели к аресту бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Килинкаров уверен, что действующим режимом Киева движет страх.

«Сегодня властью движет страх. Она готова подавлять любую оппозицию: левую, правую, центристскую, не важно. Саакашвили до последнего момента, до момента масштабной акции протеста по импичменту [Петру Порошенко], он был, в общем-то, несерьезным политическим игроком. После того, как власть поняла, что он может вывести на улицы людей, произошло то, что произошло», — заявил Килинкаров.

Кроме того, Килинкаров предположил, что к аресту Михаила Саакашвили могут быть причастны внешние силы. Он напомнил, что политическая ситуация в США сейчас крайне нестабильная и напряженная, среди амеканских элит идет борьба, в том числе и за зоны влияния на Украине.

Украинский политолог Сергей Слободчук в комментарии ФАН выразил уверенность в том, что Саашвили был взят под стражу из-за того, что разочаровал своих американских кураторов. По мнению аналитика, политик вскоре будет экстрадирован в третью страну.

Напомним, Саакашвили был задержан в ходе совместной спецоперации СБУ и Генпрокуратуры Украины, его подозревают в организации госпереворота.