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Экс-депутат Рады о причинах ареста Саакашвили: Властью движет страх
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    Экс-депутат Рады о причинах ареста Саакашвили: Властью движет страх

    14:53  5 Декабря 2017
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    Экс-депутат Рады о причинах ареста Саакашвили: Сегодня властью движет страх

    Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире программы «Время покажет» на Первом канале озвучил причины, которые, по его мнению, привели к аресту бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Килинкаров уверен, что действующим режимом Киева движет страх.

    «Сегодня властью движет страх. Она готова подавлять любую оппозицию: левую, правую, центристскую, не важно. Саакашвили до последнего момента, до момента масштабной акции протеста по импичменту [Петру Порошенко], он был, в общем-то, несерьезным политическим игроком. После того, как власть поняла, что он может вывести на улицы людей, произошло то, что произошло», — заявил Килинкаров.

    Экс-депутат Рады о причинах ареста Саакашвили: Сегодня властью движет страх

    Кроме того, Килинкаров предположил, что к аресту Михаила Саакашвили могут быть причастны внешние силы. Он напомнил, что политическая ситуация в США сейчас крайне нестабильная и напряженная, среди амеканских элит идет борьба, в том числе и за зоны влияния на Украине.

    Украинский политолог Сергей Слободчук в комментарии ФАН выразил уверенность в том, что Саашвили был взят под стражу из-за того, что разочаровал своих американских кураторов. По мнению аналитика, политик вскоре будет экстрадирован в третью страну.

    Напомним, Саакашвили был задержан в ходе совместной спецоперации СБУ и Генпрокуратуры Украины, его подозревают в организации госпереворота. 

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили
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