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Де Мистура во вторник встретится с представителями оппозиции Сирии в Женеве
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    Де Мистура во вторник встретится с представителями оппозиции Сирии в Женеве

    14:34  5 Декабря 2017
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    Де Мистура во вторник встретится с представителями оппозиции Сирии в Женеве

    Женева, 5 декабря. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура во вторник планирует провести переговоры с объединенной сирийской оппозицией, заявила официальный представитель женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

    «Он планирует встретиться с делегацией объединенной оппозиции сегодня вечером», — сказала Велуччи.

    По ее словам, встреча состоится в 15.30 по московскому времени. Велуччи также подчеркнула, что Де Мистура готов привлечь к переговорам и делегацию сирийского правительства.

    Напомним, что спецпосланник ООН по Сирии ранее заявлял о планах провести сразу два раунда переговоров в Женеве в декабре при условии, что сирийская оппозиция окажет ему содействие. Ранее представители оппозиции провели встречу в Саудовской Аравии, на которой была предпринята попытка объединиться и сформировать общий список требований для дальнейших переговоров с Дамаском.

    Автор: Алексей Громов
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    #оппозиция #сирия #де мистура #женева
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