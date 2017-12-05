Де Мистура во вторник встретится с представителями оппозиции Сирии в Женеве

Женева, 5 декабря. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура во вторник планирует провести переговоры с объединенной сирийской оппозицией, заявила официальный представитель женевского офиса ООН Алессандра Велуччи.

«Он планирует встретиться с делегацией объединенной оппозиции сегодня вечером», — сказала Велуччи.

По ее словам, встреча состоится в 15.30 по московскому времени. Велуччи также подчеркнула, что Де Мистура готов привлечь к переговорам и делегацию сирийского правительства.

Напомним, что спецпосланник ООН по Сирии ранее заявлял о планах провести сразу два раунда переговоров в Женеве в декабре при условии, что сирийская оппозиция окажет ему содействие. Ранее представители оппозиции провели встречу в Саудовской Аравии, на которой была предпринята попытка объединиться и сформировать общий список требований для дальнейших переговоров с Дамаском.