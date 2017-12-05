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Шойгу: Свыше 50 кораблей и судов строятся в 2017 году для ВМФ РФ
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    Шойгу: Свыше 50 кораблей и судов строятся в 2017 году для ВМФ РФ

    14:40  5 Декабря 2017
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    Шойгу: Свыше 50 кораблей и судов строятся в 2017 году для ВМФ РФ

    Москва, 5 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о пополнении в боевом составе ВМФ РВ в текущем году.

    В ходе селекторного совещания военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что Объединенная судостроительная корпорация передала Военно-морскому флоту России спасательное судно «СБ-739», новейший ледокол «Илья Муромец» и корвет «Совершенный».

    Министр отметил, что в соответствии с 35 заключенными госконтрактами сейчас выполняются работы по созданию девяти головных и строительству 44 серийных боевых кораблей, а также судов обеспечения.

    Ранее Шойгу отметил, что гособоронзаказ в текущем году выполняется качественно и в срок.

    Шойгу: Свыше 50 кораблей и судов строятся в 2017 году для ВМФ РФ

    Автор: Алексей Громов
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