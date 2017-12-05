Пенсионер из Владимира пойдет под суд за изнасилование внучки

Владимир, 5 декабря. 60-летний житель Владимирской области предстанет перед судом за изнасилование своей внучки. Пенсионер напал на 14-летнюю девочку, когда она приехала к нему с женой в гости.

Как сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Владимирской области, пенсионер изнасиловал внучку ночью, убедившись, что его супруга спит. Родители девочки, узнав о произошедшем, обратились в полицию.

«Когда на пороге квартиры обвиняемого появились представители силовых структур, пенсионер все понял, испугавшись ответственности за содеянное, попытался свести счеты с жизнью», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как стало известно в ходе следствия, пенсионер в первый раз совершил развратные действия в отношении внучки еще в 2012 году, когда ей было всего 9 лет. Впоследствии он вновь совершил в отношении нее развратные действия спустя несколько лет, но девочка оба раза никому не рассказывала о случившемся, «поскольку очень переживала и боялась», сообщает СК РФ.

Врачи рекомендовали применить к пенсионеру «принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях».