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МИД РФ: У Москвы нет иллюзий в отношении руководства США
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    МИД РФ: У Москвы нет иллюзий в отношении руководства США

    14:51  5 Декабря 2017
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    МИД РФ: У Москвы нет иллюзий в отношении руководства США

    Москва, 5 декабря. Россия не питает иллюзий в отношении руководства США вне зависимости его партийной принадлежности. О такой позиции заявил представитель дипломатического ведомства РФ Сергей Рябков.

    В Вашингтоне при принятии тех или иных решений руководствуются национальными интересами, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что у России нет иллюзий относительно американской администрации. 

    «В принципе нельзя сказать, что у нас в России и у нас в Москве существуют какие-то иллюзии в отношении США или любого руководства США, независимо от того, какую партию это руководство представляет, или любого представителя госаппарата США»,- сказал высокопоставленный российский дипломат.

    Ранее Рябков прокомментировал встречу глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, отметив, что на повестке стоит вопрос об урегулировании ситуации вокруг ракетно-ядерной программы КНДР. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #мид рф
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