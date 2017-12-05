МИД РФ: У Москвы нет иллюзий в отношении руководства США

Москва, 5 декабря. Россия не питает иллюзий в отношении руководства США вне зависимости его партийной принадлежности. О такой позиции заявил представитель дипломатического ведомства РФ Сергей Рябков.

В Вашингтоне при принятии тех или иных решений руководствуются национальными интересами, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что у России нет иллюзий относительно американской администрации.

«В принципе нельзя сказать, что у нас в России и у нас в Москве существуют какие-то иллюзии в отношении США или любого руководства США, независимо от того, какую партию это руководство представляет, или любого представителя госаппарата США»,- сказал высокопоставленный российский дипломат.

Ранее Рябков прокомментировал встречу глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, отметив, что на повестке стоит вопрос об урегулировании ситуации вокруг ракетно-ядерной программы КНДР.