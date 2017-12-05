Ученые обнаружили в российских соснах следы ядерных испытаний США

Новосибирск, 5 декабря. Анализ годичных колец новосибирских сосен показал избыток углерода-14, что подтверждает негативное влияние ядерных испытаний США в 1960-х годах.

К такому выводу пришли ученые из Института ядерной физики СО РАН (Новосибирск), пишет «Ридус».

Анализ 100-летней сосны показал наличие большого количества атомов углерода-14. Это нестабильный изотоп, возникающий при распаде ядер плутония и урана в атомных бомбах и реакторах. Открытие подтверждает негативное влияние ядерных испытаний на окружающую среду.