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Россия
Ученые обнаружили в российских соснах следы ядерных испытаний США
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    Ученые обнаружили в российских соснах следы ядерных испытаний США

    14:38  5 Декабря 2017
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    Ученые обнаружили в российских соснах следы ядерных испытаний США

    Новосибирск, 5 декабря. Анализ годичных колец новосибирских сосен показал избыток углерода-14, что подтверждает негативное влияние ядерных испытаний США в 1960-х годах.

    К такому выводу пришли ученые из Института ядерной физики СО РАН (Новосибирск), пишет «Ридус». 

    Анализ 100-летней сосны показал наличие большого количества атомов углерода-14. Это нестабильный изотоп, возникающий при распаде ядер плутония и урана в атомных бомбах и реакторах. Открытие подтверждает негативное влияние ядерных испытаний на окружающую среду.

    «Мы показали, что наземные ядерные испытания в Америке оказали заметное влияние на экологию России и наоборот», — пояснил заведующий лабораторией ИЯФ Василий Пархомчук.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #ядерное оружие #исследование
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