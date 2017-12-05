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Финляндия заподозрила самолет РФ в нарушении воздушного пространства
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    Финляндия заподозрила самолет РФ в нарушении воздушного пространства

    14:47  5 Декабря 2017
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    Финляндия заподозрила самолет РФ в нарушении воздушного пространства

    Хельсинки, 5 декабря. Министерство обороны Финляндии подозревает российский самолет Ту-154 в возможном нарушении воздушного пространства, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным Минобороны Финляндии, инцидент произошел утром во вторник, 5 декабря.

    «Самолет Ту-154, принадлежащий России, подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии утром 5 декабря», — сообщили в оборонном ведомстве страны.

    В Минобороны допустили, что речь может идти как о грузовом, так и пассажирском воздушном судне. Предполагается, что возможное нарушение было совершено в районе финского города Порвоо.

    Финляндия заподозрила самолет РФ в нарушении воздушного пространства

    В настоящее время пограничная охрана Финляндии выясняет все подробности произошедшей ситуации.

    Ранее эксперт обращал внимание, что опасных инцидентов в небе над Балтикой стало меньше, так как страны НАТО, вероятно, поняли бесперспективность частых провокаций по отношению к России.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #минобороны #самолет #нарушение #финляндия #воздушное пространство
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