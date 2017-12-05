Финляндия заподозрила самолет РФ в нарушении воздушного пространства

Хельсинки, 5 декабря. Министерство обороны Финляндии подозревает российский самолет Ту-154 в возможном нарушении воздушного пространства, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны Финляндии, инцидент произошел утром во вторник, 5 декабря.

«Самолет Ту-154, принадлежащий России, подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии утром 5 декабря», — сообщили в оборонном ведомстве страны.

В Минобороны допустили, что речь может идти как о грузовом, так и пассажирском воздушном судне. Предполагается, что возможное нарушение было совершено в районе финского города Порвоо.

В настоящее время пограничная охрана Финляндии выясняет все подробности произошедшей ситуации.

Ранее эксперт обращал внимание, что опасных инцидентов в небе над Балтикой стало меньше, так как страны НАТО, вероятно, поняли бесперспективность частых провокаций по отношению к России.